Витамины стали еще доступнее: две популярные ягоды подешевели в Украине

Продавцы выставили достаточно сладкие цены

В Украине подешевели две популярные ягоды. Это малина и вишня, причем речь идет о продукте высокого качества.

Они стоят на 36-38% меньше, чем в прошлом году. Сезон начался раньше и предложение достаточно велико, сообщает OBOZ.UA.

В Украине подешевели малина и вишня

Стоимость в 2024 году снижена из-за более раннего начала сезона. Об этом сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопко.

"Из-за раннего тепла предложение уже в середине июня было достаточно большим, поэтому и цены отличаются от прошлогодних. Качество этих продуктов высокое, что позволяет хранить продукцию дольше", ― отмечает эксперт.

На оптово-продуктовых рынках можно приобрести вишню в среднем за 50 грн/1 кг. Цена малины составляет примерно 115 гривен за килограмм. Однако в супермаркетах ягоды гораздо дороже. Килограмм вишни продают примерно за 110 грн, а малины — за 200 грн.

Отметим, что сезон малины начался раньше на три недели, чем в прошлом году. Именно поэтому собрали хороший урожай, и это позволило установить более низкие цены на ягоду.

Приблизительно на столько же раньше начался сбор вишни. Фермеры уже с 30 мая начали собирать ягоду, сообщила руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович.

"Первый сбор вишни состоялся еще 30 мая, что позволило фермерам побыстрее вывести продукцию на рынок", — отметила Попович.

Как сообщал "Телеграф", на неделю раньше начался сезон голубики. Цены на ягоду кусаются.