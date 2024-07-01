Попечители или опекуны будут получать помощь на ребенка: какие есть суммы начислений
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В некоторых случаях сумма будет меньше минимальной
В Украине на детей, над которыми установлена опека или попечительство, начисляется помощь в размере от почти 6500 до 11 200 гривен. Она назначается до приобретения ребенком 18 лет включительно.
Такая выплата предоставляется опекунам или попечителям на детей, которые получили статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Об этом говорится в законе "О государственной помощи семьям с детьми".
Сумма денежной помощи и кому она предусмотрена
- 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста; на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или забота;
- 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Согласно закону, размер помощи составляет:
- на детей до 6 лет – 6407,50 гривен
- на детей с инвалидностью в возрасте до 6 лет – 8970,50 гривен
- на детей от 6 до 18 лет – 7990,00 гривен
- на детей с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет – 11 186,00 гривен
Если на ребенка оформлена пенсия, алименты, стипендия, государственная помощь (кроме начисляемой через инвалидность), то размер такой выплаты определяется как разница между 2,5 размера прожиточного минимума, а для ребенка с инвалидностью — 3,5.
Список документов для начисления
- заявление опекуна или попечителя;
- копию решения органа опеки и попечительства или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки;
- копию свидетельства рождения ребенка;
- справку о регистрации места жительства опекуна (попечителя) и ребенка (являющихся воспитанниками детских учебных заведений, финансируемых не за счет бюджетных средств);
- справки о месячном размере пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи, получаемой на ребенка опекун или попечитель;
- медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, выданный в установленном Минздраве порядке.
Следует заметить, что есть основания для прекращения помощи
- освобождение от исполнения обязанностей опекуна или попечителя;
- трудоустройство или заключение брака ребенком до достижения им 18-летнего возраста;
- усыновление ребенка; передача ребенка родителям;
- достижение ребенком 18-летнего возраста;
- предоставление несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности, если оно записано матерью или отцом ребенка;
- устройство ребенка на полное государственное содержание.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы получат компенсацию из-за разрушенных квартир в результате российской атаки.