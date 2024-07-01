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Попечители или опекуны будут получать помощь на ребенка: какие есть суммы начислений

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 01 июля 2024, 13:43
Гривна. Фото Depositphotos

В некоторых случаях сумма будет меньше минимальной

В Украине на детей, над которыми установлена опека или попечительство, начисляется помощь в размере от почти 6500 до 11 200 гривен. Она назначается до приобретения ребенком 18 лет включительно.

Такая выплата предоставляется опекунам или попечителям на детей, которые получили статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Об этом говорится в законе "О государственной помощи семьям с детьми".

Сумма денежной помощи и кому она предусмотрена

  • 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста; на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или забота;
  • 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Согласно закону, размер помощи составляет:

  • на детей до 6 лет – 6407,50 гривен
  • на детей с инвалидностью в возрасте до 6 лет – 8970,50 гривен
  • на детей от 6 до 18 лет – 7990,00 гривен
  • на детей с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет – 11 186,00 гривен

Если на ребенка оформлена пенсия, алименты, стипендия, государственная помощь (кроме начисляемой через инвалидность), то размер такой выплаты определяется как разница между 2,5 размера прожиточного минимума, а для ребенка с инвалидностью — 3,5.

Список документов для начисления

  1. заявление опекуна или попечителя;
  2. копию решения органа опеки и попечительства или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки;
  3. копию свидетельства рождения ребенка;
  4. справку о регистрации места жительства опекуна (попечителя) и ребенка (являющихся воспитанниками детских учебных заведений, финансируемых не за счет бюджетных средств);
  5. справки о месячном размере пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи, получаемой на ребенка опекун или попечитель;
  6. медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, выданный в установленном Минздраве порядке.

Следует заметить, что есть основания для прекращения помощи

  • освобождение от исполнения обязанностей опекуна или попечителя;
  • трудоустройство или заключение брака ребенком до достижения им 18-летнего возраста;
  • усыновление ребенка; передача ребенка родителям;
  • достижение ребенком 18-летнего возраста;
  • предоставление несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности, если оно записано матерью или отцом ребенка;
  • устройство ребенка на полное государственное содержание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы получат компенсацию из-за разрушенных квартир в результате российской атаки.

Теги:
#Помощь #Социальные выплаты #Выплаты #Денежная помощь