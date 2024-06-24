Нужно ли возвращать? Что делать с помощью ВПЛ, которую начислили по ошибке

Ответ прописан в постановлении

Украинцы, имеющие статус внутриперемещенного лица (ВПЛ), ежемесячно получают социальную выплату в размере 2 или 3 тысячи гривен в зависимости от категории уязвимости. Однако при изменении каких-либо данных, по которым начисление прекращается, государство может ошибочно произвести выплату. Будет ли в таких случаях взыскание излишней суммы с человека?

Согласно пункту 9 Постановления "Некоторые вопросы выплаты помощи на проживание внутри перемещенным лицам", лицо обязано в течение 14 календарных дней после возникновения изменений, влияющих на определение права на получение помощи, проинформировать об этом орган социальной защиты населения, уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг.

Согласно 29 пункта постановления, если такое лицо своевременно не уведомило об изменениях и государством были произведены выплаты, то в таком случае требования соцзащиты о возврате выплаченных средств правомерны.

С того момента, когда становится очевидным факт переплаты помощи, органы социальной защиты должны определить сумму незаконно перечисленных средств и сообщить получателю в течение 30 рабочих дней, отправив сообщение по почте или посредством электронной связи.

Если в установленные сроки случайно полученные средства переселенцем не возвращаются, органы социальной защиты задают вопрос о взыскании в судебном порядке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что потерпевшим от насилия со стороны РФ могут предоставить компенсацию в размере 3 тысяч евро.