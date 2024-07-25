Курс доллара в начале августа – гривна неминуемо потеряет, но есть обнадеживающий нюанс

Доллар может вырасти в цене до 42 гривен

Курс доллара в Украине с 29 июля по 4 августа на наличном рынке может составить порядка 42 гривен. В то же время его официальный показатель вероятно, будет на уровне около 41 гривны и НБУ не даст ему вырасти выше этой цифры.

Такой прогноз "Телеграфу" дал начальник казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его мнению сейчас глобальные изменения на валютном рынке маловероятны, ситуация скорее будет напоминать события предпоследней недели месяца.

Так, прекратится процесс медленного роста валютных курсов, при котором за доллар скорее всего будут давать в пределах 40,8-41 грн. Таким образом, по сравнению с курсом на 1 июля гривна потеряет до 1-1,3% своей стоимости – от 40,5 грн. на начало месяца. Ожидается, что по итогам недели курсовые коридоры будут на уровне 40,7–41,7 грн/$.

При этом НБУ продолжит сохранять контроль за валютным рынком, и тем самым поможет избежать паники.

В целом в период с 29 июля по 4 августа наличный курс доллара может колебаться в коридоре от 40,7 до 42 грн. Желающие купить/продать валюту должны готовиться к тому, что разница в обменниках может составить до 1 гривны, а колебания в день могут составить до 50 копеек.

"В августе валютный рынок отразит все "накопившееся давление" инфляции: цены уже выросли почти на все, а в августе будут сформированы "ценники жизни осенью". Поэтому можно предположить, что именно в августе должны сложиться новые валютные коридоры, которые будут держаться до конца года – 41–42 грн/$ и 44–47 грн/€. Однако такие изменения заранее прогнозируемы: к концу года в бюджете заложен курс доллара на уровне 42,1 грн", — подчеркнул Тарас Лесовой.

Вместе с тем, существует прогноз согласно которому до конца 2024 года доллар может стоить не 42, а 44 гривны.