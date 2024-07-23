"Правительство решило поиграть": что будет с курсом доллара в Украине и как это повлияет на рост цен

Надежда на определенный откат все же есть

Курс доллара в Украине уже осенью точно пересечет рубеж в 42 гривны, ведь Правительство решило "поиграть" в контролируемую девальвацию. Но надежда на определенный откат, особенно после заявления Национального банка (НБУ), все-таки есть.

Об этом "Телеграфу" в проекте "Про Гроші" рассказали журналисты Денис Безлюдько и Александр Крамаренко. Безлюдько отметил, что курс доллара в Украине уже начинает бить новые рекорды.

"18 июля НБУ повысил официальный курс доллара почти до 41,5, а наличный курс продажи уже такой, как у нас Правительство планировало на конец года. Вот и я в этом действительно сейчас не вижу ничего хорошего. Ведь, кроме объективных факторов, в частности, частичной валютной либерализации, то есть разрешения выводить средства за границу и уменьшение экспортной выручки, потому что закончился урожай, объективных причин на рост курса нет", — добавляет Денис Безлюдько.

По его словам, в этом росте курса решающую роль играют личные факторы. Ведь правительство просто решило на этом заработать, что уже пыталось сделать и годами раньше.

"Кто-то в правительстве таки пролобировал такую ползучую девальвацию, потому что сдать миллиард долларов по курсу 40 и миллиард долларов по курсу 42 — это два разных курса, два разных миллиарда", — говорит журналист.

Безлюдько также напомнил, что примерно 9 лет назад правительство тоже решило "поиграть" в контролируемую девальвацию. Тогда это было по другим причинам, но все это закончилось "диким обвалом".

"На самом деле Нацбанк уже выступил с заявлением в прошлый четверг. И я надеюсь, что на этой неделе мы увидим последствия этого заявления и его воплощения. Ведь в нем темпы девальвации, то есть скорость падения гривны, были связаны с темпами инфляции. У НБУ инфляция — это цель, он не хочет допускать ее стремительного роста", — говорит Крамаренко.

Он еще добавил, что надеется на то, что уже на этой неделе будут видны первые результаты этого заявления. Ведь у НБУ сейчас есть возможность убедить наших доноров в том, что он должен проводить более активную политику. Тем более, сейчас проходят переговоры с очередной миссией Международного валютного фонда (МВФ).

"Я все же надеюсь на определенный откат", — добавил Крамаренко.

В свою очередь Безлюдько говорит, что это оптимистический план, ведь инфляции в стране и дальше идет вперед. И на это повлиял не только валютный и курсовой фактор, но и повышение тарифов и отключение электроэнергии. Ведь ограничение потребления света влияет и на формирование цен.

"Они (отключение — Ред.) действительно увеличивают расходы всем, и предпринимателям, в том числе. Это конечно влияет на цены, хотим мы этого или нет. Я думаю, что мы это почувствуем по итогам июля. Хотя июль-август это обычно те месяцы, когда стоимость потребительской корзины снижалась. Но в этом году это вряд ли будет», – говорит Крамаренко.

По словам Безлюдько, точно вырастут цены на пищевые продукты, ведь к затратам на топливо для работы генераторов еще добавляется порча продуктов из-за длительных отключений.

"Я рекомендовал бы нашим читателям оставлять деньги наличными только на потребительские расходы. Все остальное лучше хранить в долларах, потому что предел 42 гривны пересечет уже этой осенью", — добавил журналист.

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