Джошуа - Пол: во сколько бой и как смотреть бокс

Британский гигант и американский выскочка проведут бой

В пятницу, 19 декабря, в Майами (штат Флорида, США) состоится грандиозное шоу бокса. В главном поединке вечера на ринг выйдут британец Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и американец Джейк Пол (12-1, 7 КО).

Что нужно знать

Джошуа и Пол проведут профессиональный бой в супертяжелом весе

Netflix — официальный транслятор вечера бокса в Майами

Главный бой шоу начнется рано утром 20 декабря по киевскому времени

Официальная прямая трансляция шоу Джошуа — Пол доступна для просмотра на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает "Телеграф".

Netflix покажет вечер бокса Джошуа — Пол по всему миру. Для просмотра необходима подписка на сервис. Стоимость просмотра от 4,99 евро/месяц (от 240 грн/месяц). Добавим, что шоу начнется 19 декабря в 23:45 по киевскому времени. Основной кард стартует 20 декабря в 03:00 по киевскому времени, а главный бой ориентировочно начнется в 05:30 по киевскому времени.

Напомним, медиа-неделя вечера бокса Джошуа — Пол стартовала с открытых тренировок. Во время данного мероприятия в рамках шоу уже состоялись первые бои. На следующий день Энтони и Джейк встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции. Кроме того, боксеры взвесились перед боем.