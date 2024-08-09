Садоводы хотят бойкотировать: в Украине сильно упала цена на популярную ягоду

Сумма оплаты работникам составляет половину стоимости продукта

На украинском рынке продолжает активно увеличиваться предложение малины ремонтантных сортов. Поэтому наблюдается стремительное снижение закупочных цен на эту ягоду со стороны заморозчиков, но удешевление продержится недолго.

Пока максимальная стоимость малины составляет около 40 гривен за кило, хотя неделей раньше цены колебались от 50 до 60 гривен. То есть за несколько дней ценник упал почти на треть и он может снижаться в дальнейшем, как говорят аналитики проекта EastFruit.

По их словам, производители товара недовольны этой ситуацией, и некоторые из них хотят бойкотировать перекупщиков и продавать малину на предприятия. А часть фермеров наоборот считает, что цена в 40 адекватна для производителя, не использующему наемный труд, ведь работнику нужно платить 20 гривен за кило.

"Также раздаются призывы заблокировать все подъезды к предприятиям по заморозке, чтобы перекупщики не могли поставлять малину, и самим напрямую договариваться о цене с заморозчиками. Однако пока дальше призывов в соцсетях возмущения не идет и никаких реальных акций протеста фермеры не организуют" — говорится в сообщении.

Однако аналитики проекта прогнозируют, что цены на малину для заморозки на внутреннем рынке быстро стабилизируются, хотя есть еще вероятность небольшого удешевления.

"Замораживание малины является весьма прибыльным бизнесом для переработчиков Украины, поскольку маржа или разница в ценах между готовой продукцией и сырьем достигает практически рекордно высокого уровня за последние годы. Если учесть, что объемы производства выросли, а значит можно получить ту же прибыль при меньшей марже, переработчики будут пытаться закупить максимальные объемы малины. Похоже, переработчики не ожидали, что осенняя малина начнет поступать в таких объемах так рано. Дополнительным фактором в пользу этого сценария является стабилизация энергосистемы страны в последние недели, что позволяет заморозить больше продукции и снизить риски потери ее качества", — говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Экономист уверен, что цена на малину будет расти в следующем сезоне.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине стремительно упали цены на главную ягоду лета.