На тендере ГП "Медицинские закупки" на лекарствах для онкобольных могут наварить 200 млн грн

В ГП "Медицинские закупки" может разразиться новый громкий коррупционный скандал. На этот раз он касается закупки лекарств для онкобольных по завышенным ценам, пишет в своей статье для сайта " Обозреватель " адвокат Олег Перегуда.

Главными участниками скандала, по его словам, являются ООО "СТМ-Фарм" и ООО "Диатом", давно известные на рынке медикаментов и фигурирующие в ряде скандалов по продаже лекарств по завышенной схеме.

Перегуда отметил, что схема выглядит так: на тендер подаются несколько компаний. Далее участники схемы почти одновременно представляют практически идентичные предложения, которые выше других. После этого они подают жалобу в АМКУ по поводу "аномально низкой" цены других участников. И дальше результаты торгов отменяются в пользу одной из компаний с завышенными ценами.

В нынешнем случае, пишет автор статьи, речь идет о закупке препарата "Эверолимус", дозировкой 5 и 10 мг. Торги выиграла компания ООО "Укрфармгруп", потому что предложила цену, которая в целом была ниже на 212 миллионов гривен, чем у других участников тендера. Однако Антимонопольный комитет отменил результаты торгов, поскольку получил жалобу от одного из их участников.

"Казалось бы, во время войны, в условиях практически неработающей экономики, сохранение у бюджетных средств крайне важно для государства. Зато ООО "Укрфармгруп" обязали предоставить обоснование "аномально низкой цены"! Очевидно, кому-то из чиновников не понятно, какой на самом деле должна быть стоимость лекарства для онкобольных, если на них не ставить маржу на "откаты", — пишет автор статьи.

Поэтому компания Евро Лайфкер Прайвит Лимитед, уполномоченный представитель в Украине фармпроизводителя "Натко Фарма Лимитед", чью продукцию предлагало ООО "Украфармгруп", обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Совету нацбезопасности и обороны, лидерам фракций ВРУ, народным депутатам и правоохранительным органам с просьбой вмешаться в ситуацию, имеющую все признаки коррупции. Кроме того, компания также подала заявление о предотвращении уголовного правонарушения министру здравоохранения Виктору Ляшко, и. о. директора Бюро экономической безопасности Вадиму Перхуну и главе счетной палаты Ольге Пищанской.

"Во время, когда вся страна собирает по 5 гривен на дроны, автомобили и РЭБ для военных, отправить 200 миллионов гривен в карманы негодяев — это не просто расточительность, это военное преступление", — говорится в заявлении компании.

Также адвокаты Евро Лайфкер Прайвит Лимитед, по словам Перегуды, готовят документацию для правоохранительных органов Индии, Испании и Нидерландов относительно производителей групп Synthon, Biocon, о поддержке деятельности их дистрибьюторов — ООО "СТМ-Фарм" и ООО "Диатом" на территории Украины. Запросы готовятся в МИД, прокуратуру и правоохранительные органы.