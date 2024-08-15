Укр

На тендере ГП "Медицинские закупки" на лекарствах для онкобольных могут наварить 200 млн грн

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Pixabay Новость обновлена 15 августа 2024, 11:09

В ГП "Медицинские закупки" может разразиться новый громкий коррупционный скандал. На этот раз он касается закупки лекарств для онкобольных по завышенным ценам, пишет в своей статье для сайта "Обозреватель" адвокат Олег Перегуда.

Главными участниками скандала, по его словам, являются ООО "СТМ-Фарм" и ООО "Диатом", давно известные на рынке медикаментов и фигурирующие в ряде скандалов по продаже лекарств по завышенной схеме.

Перегуда отметил, что схема выглядит так: на тендер подаются несколько компаний. Далее участники схемы почти одновременно представляют практически идентичные предложения, которые выше других. После этого они подают жалобу в АМКУ по поводу "аномально низкой" цены других участников. И дальше результаты торгов отменяются в пользу одной из компаний с завышенными ценами.

В нынешнем случае, пишет автор статьи, речь идет о закупке препарата "Эверолимус", дозировкой 5 и 10 мг. Торги выиграла компания ООО "Укрфармгруп", потому что предложила цену, которая в целом была ниже на 212 миллионов гривен, чем у других участников тендера. Однако Антимонопольный комитет отменил результаты торгов, поскольку получил жалобу от одного из их участников.

"Казалось бы, во время войны, в условиях практически неработающей экономики, сохранение у бюджетных средств крайне важно для государства. Зато ООО "Укрфармгруп" обязали предоставить обоснование "аномально низкой цены"! Очевидно, кому-то из чиновников не понятно, какой на самом деле должна быть стоимость лекарства для онкобольных, если на них не ставить маржу на "откаты", — пишет автор статьи.

Поэтому компания Евро Лайфкер Прайвит Лимитед, уполномоченный представитель в Украине фармпроизводителя "Натко Фарма Лимитед", чью продукцию предлагало ООО "Украфармгруп", обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Совету нацбезопасности и обороны, лидерам фракций ВРУ, народным депутатам и правоохранительным органам с просьбой вмешаться в ситуацию, имеющую все признаки коррупции. Кроме того, компания также подала заявление о предотвращении уголовного правонарушения министру здравоохранения Виктору Ляшко, и. о. директора Бюро экономической безопасности Вадиму Перхуну и главе счетной палаты Ольге Пищанской.

"Во время, когда вся страна собирает по 5 гривен на дроны, автомобили и РЭБ для военных, отправить 200 миллионов гривен в карманы негодяев — это не просто расточительность, это военное преступление", — говорится в заявлении компании.

Также адвокаты Евро Лайфкер Прайвит Лимитед, по словам Перегуды, готовят документацию для правоохранительных органов Индии, Испании и Нидерландов относительно производителей групп Synthon, Biocon, о поддержке деятельности их дистрибьюторов — ООО "СТМ-Фарм" и ООО "Диатом" на территории Украины. Запросы готовятся в МИД, прокуратуру и правоохранительные органы.