Прожиточный минимум уйдет в прошлое: правительство готовит изменение, которое затронет всех

Выплаты будут начисляться по другому принципу

В Украине может уйти в прошлое понятие прожиточного минимума. Вместо него хотят ввести специальные социальные выплаты.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире единого марафона новостей. По ее словам, всей системе от такого нововведения станет лучше.

"Мы хотим уйти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить", — сказала она.

Министр также отметила, что нынешний прожиточный минимум не соответствует реальности, поскольку его размер слишком низкий.

Вместо него правительство хочет ввести базовые социальные выплаты, размер которых будет зависеть от состава семьи и домохозяйства. Она будет выплачиваться в качестве:

помощи при потере трудоспособности;

помощи при отсутствии финансового обеспечения (бедности);

С 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет – 2 920 грн. В правительстве говорят, что из-за того, что к нему привязаны не только социальные выплаты, существенно его поднять не представляется возможным.

Напомним, ранее Телеграф писал, что украинцы из разных областей могут получить до 10 800 гривен в течение 3 месяцев.