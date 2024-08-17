Прожитковий мінімум піде в минуле: уряд готує зміну, яка торкнеться всіх

Виплати нараховуватимуться за іншим принципом

В Україні може піти у минуле поняття прожиткового мінімуму. Замість нього хочуть запровадити спеціальні соціальні виплати.

Про це розповіла Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі єдиного марафону новин. За її словами, усій системі від такого нововведення стане краще.

"Ми хочемо прибрати прожитковий мінімум. До цього прив’язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз’єднати", — сказала вона.

Міністр також зазначила, що нинішній прожитковий мінімум не відповідає реальності, оскільки його розмір є надто низьким.

Натомість уряд хоче запровадити базові соціальні виплати, розмір яких залежатиме від складу сім’ї та домогосподарства. Вони виплачуватимуться як:

допомоги у разі втрати працездатності;

допомоги за відсутності фінансового забезпечення (бідності);

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить – 2 920 грн. В уряді кажуть, що через те, що до нього прив’язані не тільки соціальні виплати, істотно його підняти неможливо.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, що українці з різних областей можуть одержати до 10 800 гривень протягом 3 місяців.