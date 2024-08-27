Более 150 тыс грн за отдельное звание: кому из военных выплатят вознаграждение

Средства при определенных обстоятельствах также могут начислиться семье

Военные имеют право на выплаты за ордена и звания. Одно из таких вознаграждений присваивается тем, кто имеет звание Героя Украины.

Согласно постановлению "Об утверждении Порядка выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка", получить эту выплату могут как лица, имеющие такое звание, так и члены семьи погибшего бойца. Для оформления начисления заявителям необходимо предоставить соответствующие документы.

Кто может получить вознаграждение за Героя Украины и какая сумма

Как говорится в постановлении, его осуществят для:

лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (далее – Герой Украины);

членов семей лиц, которым присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно, или в случае смерти Героя Украины (далее – члены семей).

Семья может получить вознаграждение в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (151 400 гривень по состоянию на 2024 год).

Заявление на выплату следует послать по почте или лично органу социальной защиты населения по месту жительства, отметив в нем собственный текущий банковский счет. Если в семье есть малолетний или несовершеннолетний ребенок, то заявление подает его законный представитель.

К нему нужно добавить копии:

паспорта гражданина Украины совершеннолетнего лица;

справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

свидетельства смерти Героя Украины;

документа о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;

свидетельства о браке (для выплаты денежного вознаграждения жене или мужу);

свидетельства о рождении ребенка, паспорта гражданина Украины (при наличии) – для выплаты денежного вознаграждения ребенку;

решение районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае их создания), сельского, поселкового совета или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки (в случае осуществления опеки или попечительство над детьми Героя Украины) – для выплаты денежного вознаграждения ребенку Героя Украины;

свидетельства о рождении Героя Украины (для выплаты денежного вознаграждения родителям погибшего).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменились ли правила начисления выплат для военных, участвующих в боевых действиях и доплат за уничтожение вражеской техники с 1 сентября.