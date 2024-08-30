Гривна будет обесцениваться еженедельно: чего ожидать от курса доллара в сентябре-ноябре
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Всем процессом будет управлять Нацбанк
На валютном рынке Украины продолжает колебаться курс доллара. В период ближайших двух месяцев Национальный банк будет постепенно обесценивать гривну, но иногда будет допускать ее укрепление.
Еженедельно украинская национальная валюта будет падать в цене на 5-15 копеек. Об этом сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев, передает Минфин.
По его прогнозу курс доллара в течение сентября-ноября 2024 на межбанке будет находиться в пределах коридора покупок/продаж 41,00-41,70 гривен, а на наличном рынке — от 40,90 до 42 гривны.
Курс доллара в Украине на 30 августа
По данным портала Минфин, в пятницу, 30 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,03 грн (покупка) и 41,48 (продажа). Наличный курс — 41,33 (покупка) и 41,42 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,1901 грн.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли дорожать доллар в Украине в начале сентября. Прогнозом поделился начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой.