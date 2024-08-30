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Есть только одно условие: пенсионерам в сентябре насчитают доплату, кто в списке

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Гривна
Гривна. Фото 24 канал

Каждые 5 лет ее сумма увеличивается

Украинским пенсионерам продолжают выплачивать надбавки к своим выплатам. Одна из таких предусмотрена в сентябре для трех категорий лиц.

Согласно данным Пенсионного Фонда, пожилые лица имеют право на доплату за возраст. Однако здесь есть ограничения — их выплата не должна быть выше 10 340,35 гривны.

Соответственно, если пенсионная выплата будет выше указанной суммы, то доплаты можно не ожидать.

Поэтому в следующем месяце надбавка будет составлять:

  • для лиц, которым исполнилось 70-74 года — 300 гривен;
  • пенсионерам, которым исполнилось 75-80 лет — 456 гривен;
  • лицам в возрасте 80 лет и старше – до 570 гривен.

В то же время украинец может самостоятельно увеличить свою выплату в половину. Для этого пожилому лицу нужно позже выйти на отдых.

Ранее Телеграф сообщал, что в сентябре в Украине планируется ряд изменений с пенсиями. В частности, изменится норма пенсионного возраста и будет новая накопительная система, которая будет состоять из 3 компонентов — обязательная накопительная, добровольная накопительная, а также солидарная системы.

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#Пенсии #Доплаты #Надбавки