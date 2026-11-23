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Генерал-лейтенант Гийом Бопер возглавил делегацию Специальной миссии НАТО по поддержке безопасности и подготовке для Украины (NSATU) на встрече в Командовании Сил территориальной обороны. На брифинге шла речь о развитии Сил ТрО и профессиональной подготовке рядовых и сержантов.

Как сообщили Силы территориальной обороны ВСУ в Facebook, их командующий генерал-майор Игорь Плахута рассказал делегации, что учебные центры Сил ТрО готовят военнослужащих по 20 специальностям, в частности для других составляющих ВСУ. Обучение охватывает несколько уровней: от базовой общевойсковой подготовки до подготовки офицеров штабов и бригад.

Во время встречи представители Сил ТрО рассказали, как применили доктрины НАТО, адаптированные к условиям современной войны. За время полномасштабной войны территориальная оборона прошла путь от легкой пехоты до сил, которые благодаря беспилотникам в несколько раз нарастили возможности поражать врага.

"Мы здесь для того, чтобы не только помогать, но и учиться", – сказал командующий NSATU генерал-лейтенант Гийом Бопер.

Миссию NSATU создали в июле 2024 года для координации поставок военной помощи, материально-технического обеспечения и подготовки украинских сил.