Уже скоро курс доллара может достичь более 42 гривен

Нацбанк будет следить за гривной

На украинском рынке в ноябре курс доллара может пересечь отметку в 42 гривны. В некоторых сегментах валюта, вероятно, подорожает до 42,5 грн.

Курс доллара в следующем месяце будет находиться в коридоре 41,2 – 42,1 гривны на межбанковском рынке. В то же время на наличном рынке показатели могут составить 42,5 гривны, как сказал экономический эксперт Александр Хмелевский, передает "Факты ICTV".

По его словам, на гривну будет происходить давление, но регулятор будет сдерживать ее обесценивание.

Хмелевский добавляет, что наблюдается значительный спрос на американскую валюту со стороны украинцев. В сентябре показатель чистой покупки доллара населением составил 1,1 млрд. долларов.

"Это один из самых высоких показателей текущего года. Он указывает на то, что население не верит в стабильность гривны и ожидает девальвации", — резюмировал эксперт.

Курс доллара в Украине на 30 октября

По данным портала "Минфин", в среду, 30 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,60 (продажа). Наличный курс — 41,48 (покупка) и 41,56 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3798 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким прогнозируется курс доллара в Украине на текущей неделе.