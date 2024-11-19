Производство картофеля сократилось: местами ценник за год вырос на 170%

В некоторых магазинах ценник на товар составляет около 40 гривен

На украинском рынке постоянно колеблются цены на овощи борщевого набора, в частности, картофель. Однако стоимость на этот товар преимущественно росла и показатели за год местами изменились на 170%.

Как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове для "Телеграфа", в текущем году картофель подорожал почти в три раза по сравнению с 2023 годом.

По ее словам, причинами столь серьезного роста цен стали:

Неурожай, вызванный погодными условиями. В 2024 году летом держались жара и засуха;

Уменьшение посевных площадей фермерами из-за экономических и логистических трудностей;

Рост производственных затрат, в том числе повышение цен на топливо, удобрения и другие ресурсы;

Эксперт также добавила, что в Украине произошло значительное сокращение производства, что также повлияло на цену.

Цены на картофель в Украине

Средняя цена картофеля на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции "Шувар" составляет 24,3 грн/кг. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года это на 170% выше, ведь в прошлом году было 9 грн/кг.

Согласно данным "Минфин", в настоящее время 1 кг картофеля стоит в среднем 32,53 гривны. В октябре ценник составлял 28,47 грн. Разница — 4,06 гривны.

Средняя цена на картофель молодой 1 килограмм составляет 39,90 гривны, а месяцем ранее он был дешевле на 0,38 гривны — 39,52 гривны.

В то же время, картофель розовый кило в ноябре можно приобрести за 36,08 гривны. В октябре стоимость была меньше на 5,31 гривны — 30,77 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ноябре ожидается подорожание хлеба. Украинцам рассказали, почему и на сколько произойдет рост цен.