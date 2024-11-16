Эксперт рассказал, почему яйца в Украине стремительно дорожают (видео)

Стоимость в разных областях Украины отличается

В Украине наблюдается тенденция к подорожанию куриных яиц. Это связано с резким подорожанием стоимости кормовой базы и похолодание. Об этом мало кто задумывается, но объективно именно эти факторы и влияют на резкое подорожание яиц.

Об этом заявил экономист Олег Пендзин в интервью "Киев 24". По его словам, цена яиц напрямую зависит от урожая кукурузы и цены комбикорма.

"Нужно понимать, что 70% стоимости одного яйца — это комбикорм. Комбикорм — это кукуруза. И в этом году мы собрали на 10 тонн меньше кукрузы, чем это было необходимо", — подчеркнул эксперт.

По словам Пендзина, цена на яйца сейчас теоретически подтягивается к тому уровню, "который должен был быть все время".

Также на рост цен на яйца повлияло и похолодание, так как осенью и зимой домашняя птица несет меньше яиц, чем в теплое время года.

Стоит отметить, что в некоторых областях Украины цена за десяток яиц уже перевалила за 100 гривен.

По этому поводу люди с горечью шутят в соцсетях и пишут о том, что яйца скоро станут реальным деликатесом, который будет доступен только "элите".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине резко упали цены на рыбу. Больше всего изменилась стоимость на карпа. Однако есть один товар, на который, напротив, произошло удорожание.