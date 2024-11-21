Некоторые украинцы могут получить новую денежную помощь от Красного Креста

Нужно отвечать всем 4 критериям

Украинцы из Сумской области могут получить денежную помощь Международного комитета Красного Креста. Регистрация на выплату уже открыта.

Размер денежной помощи составляет 30 тысяч гривен и будет предоставляться с целью эвакуации скота или сельскохозяйственного оборудования, а также покрытия расходов, связанных с содержанием животных после переезда из территориальных общин Сумской области, где объявлена обязательная эвакуация. Об этом говорится в Сумской облгосадминистрации.

Какие условия для выплаты помощи

Она будет предоставляться жителям Сумской области, отвечающим всем следующим критериям:

фактически проживают в населенном пункте, где объявлена обязательная эвакуация;

являются мелкими фермерами, имеющими ограниченные ресурсы;

являются домохозяйствами, нашедшими безопасное место для размещения своего сельскохозяйственного оборудования и/или скота;

являются домохозяйствами, месячный доход которых из других источников, не связанных с сельскохозяйственной деятельностью, не должен превышать 8000 гривен на одного человека.

Список документов для регистрации

Чтобы получить выплату, лицам нужно собрать:

паспорт заявителя (1-ая страница и страница с пропиской);

идентификационный код заявителя и всех членов домохозяйства (или свидетельства о рождении – для детей младше 18 лет);

справку из банка с номером IBAN на имя главы домохозяйства (если есть);

справки о доходах всех членов домохозяйства старше 18 лет (справка ОК-5, или ОК-7, или выписка из приложения "ДЕЙСТВИЕ", или

печатную копию из пенсионного фонда/налоговой службы, или запись в трудовой книжке), при наличии;

фото справки о месте жительства (при наличии)

Для получения денежной помощи необходимо заполнить заявку по ссылке.

Выплата должна осуществиться на банковский счет заявителя или через кассу ПриватБанка, если нет карты банка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой украинский бизнес может получить значительную денежную помощь.