Когда приходят "детские" выплаты и что делать, если их нет

Молодые родители имеют право на выплату в 41 280 гривен ежемесячно, а в случае ее задержки — обратиться в соответствующие органы или позвонить на горячую линию

Родители, у которых недавно родился ребенок, получат от государства денежную помощь в чуть более 40 тысяч гривен. Она должна поступать на банковский счет с 5 по 15 числа каждого месяца. Если средств нет, то родителям следует обратиться в орган социальной защиты населения.

Согласно постановлению "Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми" (пункт 13), сумма помощи зависит от даты, когда родился ребенок. Однако сразу вся выплата не начисляется – она распределяется на месяцы.

Помощь при рождении ребенка (после 30 апреля 2014) составляет 41 280 гривен. Первая транзакция будет на сумму 10 320 гривен, а остальное — будет осуществляться в течение следующих трех лет (36 месяцев) ежемесячно равными частями по 860 гривен.

В то же время, как объясняют в материале Фактов ICTV, родители могут с задержкой получить выплату. Это объясняется тем, что органы Государственной казначейской службы производят платежи с учетом ресурсной обеспеченности единого казначейского счета и приоритетности осуществления расходов. А в период войны средства, в первую очередь, направляют на национальную безопасность и оборону Украины.

Начисление должно производиться ежемесячно с 5 по 15 число, но если помощи нет, то родителям нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту фактического или временного пребывания. В то же время есть возможность получить дополнительную информацию по номеру 15-45.

Напомним, ранее Телеграф писал, что порядок выплаты при рождении ребенка изменят в Украине.