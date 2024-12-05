Не только тысяча Зеленского: украинцы могут получить еще одну выплату

Получить выплаты можно будет уже в декабре

Граждане Украины смогут оформить не только 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Им предоставят возможность получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По словам чиновника, оформить эти выплаты можно будет в течение декабря.

Воспользоваться данной услугой могут только те украинцы, которым исполнилось 18 лет в этом году.

Между тем пресс-служба "Дии" сообщила, что программа выделения 908 гривен охватывает печатную литературу, онлайн-книги и аудиокниги. Партнерами проекта стали Украинский институт книги, Министерство культуры и стратегических коммуникаций и Министерство цифровой трансформации.

"Скоро расскажем о еКниге подробнее и поделимся полным списком доступной литературы. Цифровизируем и популяризируем украинское", — заявили в "Дие".

Сам Михаил Федоров назвал три книги, которые он рекомендует прочитать. Эти книги касаются эффективности, мотивации и истории:

"Без усилий. Добивайтесь важного легче" Грега Маккеона;

"Научиться учиться. Как запустить свой мозг по полной" Барбары Окли;

"Преодолеть прошлое: глобальная история Украины" Ярослава Грицака.

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