Не только тысяча Зеленского: украинцы могут получить еще одну выплату
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Получить выплаты можно будет уже в декабре
Граждане Украины смогут оформить не только 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Им предоставят возможность получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке.
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По словам чиновника, оформить эти выплаты можно будет в течение декабря.
Воспользоваться данной услугой могут только те украинцы, которым исполнилось 18 лет в этом году.
Между тем пресс-служба "Дии" сообщила, что программа выделения 908 гривен охватывает печатную литературу, онлайн-книги и аудиокниги. Партнерами проекта стали Украинский институт книги, Министерство культуры и стратегических коммуникаций и Министерство цифровой трансформации.
"Скоро расскажем о еКниге подробнее и поделимся полным списком доступной литературы. Цифровизируем и популяризируем украинское", — заявили в "Дие".
Сам Михаил Федоров назвал три книги, которые он рекомендует прочитать. Эти книги касаются эффективности, мотивации и истории:
- "Без усилий. Добивайтесь важного легче" Грега Маккеона;
- "Научиться учиться. Как запустить свой мозг по полной" Барбары Окли;
- "Преодолеть прошлое: глобальная история Украины" Ярослава Грицака.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "тысяча Зеленского" поставила под угрозу программу Национальный кешбэк.