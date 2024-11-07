Повышение выплат на ребенка планируют в Украине: уже названы первые цифры

Последний раз выплаты на ребенка меняли в 2014 году

В Украине хотят повысить выплаты при рождении ребенка, которые уже почти десять лет не пересматривались. Для этого зарегистрирован новый законопроект №12184.

Об этом сообщил нардеп и инициатор этого вопроса Алексей Гончаренко. По его словам, сегодня семьи с детьми получают единоразовую помощь в размере 41 280 грн.

"Ежемесячная выплата составляет 860 грн! Я делал распаковку, что можно купить на эти копейки. Практически ничего", — пишет нардеп.

Он также отмечает, что выплаты на ребенка сегодня не покрывают даже часть реальных потребностей, учитывая стремительный рост цен и минимальную зарплату, которая увеличилась почти в 6,5 раза. Именно на этом и базируются основные положения законопроекта.

Какие изменения предлагают:

Привязать выплаты к прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста. Пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается на сумму, кратную 105 размерам прожиточного минимума на ребенка.

Единовременная выплата — 25 прожиточных минимумов.

Остальные пособия выплачивать в течение 3 лет равными частями.

То есть выплаты на ребенка хотят сделать без фиксированной цифры, они будут расти с повышением прожиточного минимума. Таким образом, помощь от государства будет более ощутима и ее не нужно будет часто пересматривать.

Заметим, что сейчас прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет – 2 920 грн.

Гончаренко призвал исправить этот позор, ведь простыми словами демографическую ситуацию не изменишь, а деньги в вопросе рождаемости играют не последнюю роль.

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