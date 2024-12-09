Коли приходять "дитячі" виплати та що робити, якщо їх немає

Молоді батьки мають право на виплату в 41 280 гривень щомісяця, а у разі її затримки — звернутись до відповідних органів або зателефонувати на гарячу лінію

Батьки, у яких нещодавно народилась дитина, отримають від держави грошову допомогу в трохи понад 40 тисяч гривень. Вона має надходити на банківський рахунок з 5 до 15 числа кожного місяця. Якщо коштів немає, то батькам потрібно звернутись в орган соціального захисту населення.

Згідно зі постановою "Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми" (пункт 13), сума допомоги залежить від дати, коли народилась дитина. Однак одразу вся виплата не нараховується — вона розподіляється на місяці.

Допомога при народженні дитини (після 30 квітня 2014 року) складає 41 280 гривень. Перша транзакція буде на суму 10 320 гривень, а решта — здійснюватиметься протягом наступних трьох років (36 місяців) щомісяця рівними частинами по 860 гривень.

Водночас, як пояснюють в матеріалі Фактів ICTV, батьки можуть із затримкою отримати виплату. Це пояснюється тим, що органи Державної казначейської служби роблять платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку та пріоритетності здійснення видатків. А у період війни кошти у першу чергу спрямовують на національну безпеку та оборону України.

Нарахування має здійснюватись щомісяця з 5 по 15 число, але якщо допомоги немає, то батькам потрібно звернутись до органу соціального захисту населення за місцем фактичного або тимчасового перебування. Водночас є можливість отримати додаткову інформацію за номером 15-45.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що порядок виплати при народженні дитини змінять в Україні.