Когда пенсионеры, которые продолжают работать, имеют право на перерасчет выплаты

Есть два случая, когда работающим пенсионерам пересчитывают их ежемесячные выплаты — после увольнения и автоматически каждые два года

Пожилые лица в Украине могут продолжить работать после получения права на пенсию. Их выплата может быть меньше, поэтому следует знать о случаях, когда могут увеличить ее размер.

Работающие пенсионеры часто получают пенсию, сумма которой была высчитана на основе старых показателей, в частности прожиточного минимума (который был актуален при оформлении выплаты). О первом случае объяснили в издании "На пенсии".

Согласно данным, пенсия у таких лиц может вырасти, если ее перерасчет произведут после увольнения с учетом новых показателей, которые будут актуальны на тот момент. Однако следует отметить, что такие операции не всегда приводят к увеличению выплаты, ведь все индивидуально.

"В любом случае пенсионер обязан сообщать органам Пенсионного фонда о фактах увольнения, а тем более о фактах трудоустройства", — подчеркнули в сообщении.

В то же время, есть второй случай — каждые два года выплата перечисляется за время, которое лицо отработало после назначения или последнего перерасчета пенсии. Он делается на основе стажа, а в некоторых моментах – зарплаты.

"Но такие перерасчеты с 2018 года могут производиться автоматически, даже без обращения в Пенсионный фонд", — резюмировали в ПФУ.

Ранее Телеграф писал о том, кто из пенсионеров будет получать ежемесячно по почти 1000 гривен доплаты.