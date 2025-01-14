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Завтрак стал значительно дороже. Как за месяц изменились цены на популярные молочные продукты

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Молочные продукты на столе Новость обновлена 14 января 2025, 12:01
Молочные продукты на столе. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

На внутреннем рынке цены на некоторые продукты из молочки выросли и снизились, но наибольшее удорожание произошло на определенный вид сыра

В Украине подешевела молочная продукция, в частности молоко. Вероятно, такая тенденция повлияла и на изделия из молоко-сырья, ведь такие продукты, как сметана и некоторые виды твердого сыра снизились в цене. Хотя творог, напротив, подорожал.

Больше всего за месяц стоимость изменилась на определенный вид твердого сыра, выросши почти на 31 гривну. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Цены на молочные продукты в магазинах

Средняя цена сыра кисломолочного (300 гр) Простоаше 9% составляет 85,46 гривны. Месяцем ранее стоимость была меньше на 1,43 гривны, то есть 84,03 гривны.

За месяц стоимость сметаны Президент 15% (350 гр) упала на 0,76 гривны, ведь в январе продукт стоит в среднем 51,95 гривны, а в декабре цена на него была на уровне 52,71 гривны.

В то же время, за один килограмм сыра твердого Звена Гора голландский 45% в январе в среднем нужно отдать 557,35 гривны. В декабре стоимость была ниже на 30,99 грн и составляла 526,36 грн.

Сыр твердый Комо традиционный 50% стоит 451,73 гривны. Однако в декабре средняя стоимость была на уровне 477,86 гривны, то есть выше на 26,13 гривны.

Ранее "Телеграф" писал о том, как за месяц изменилась стоимость на три популярных фрукта. Местами разница составила более 40 гривен.

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#Сыр #Цены #Цены на продукты #Сметана #Молочная продукция