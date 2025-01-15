Что делать, когда банк заблокировал счет: порядок действий
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Существует ряд причин блокирования счетов, но это не повод впадать в панику
Немало украинцев сталкивается с ситуацией, когда банки блокируют людям счета по разным причинам. Это может произойти с каждым из нас, но это вовсе не значит, что выхода из ситуации нет.
О том, что может стать поводом для блокировки счета и как этого избежать, рассказывает Finance.ua.
Какие есть причины
Существуют следующие причины блокировки счета:
- долги и невыполненные обязательства (кредиты и так далее);
- сомнительные финансовые операции, где есть риск проявления коррупции или нарушения законодательства;
- требование правоохранительных органов.
Что делать, если счет заблокирован
Для начала нужно обратиться в банк и узнать причину блокировки. Если счет был заблокирован по решению исполнительной службы из-за неуплаты штрафов или алиментов, нужно оперативно их оплатить, после чего предоставить доказательства оплаты в соответствующие органы.
Если счет заблокирован по требованию правоохранительных органов, им необходимо содействовать. Если банк блокирует ваши счета по требованию службы финансового мониторинга, вам необходимо предоставить финансовые документы, которые подтверждают происхождение и объясняют цели проведения валютной операции.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из популярных банков Украины разрешил украинцам при необходимости снимать наличные деньги не только в Украине, но и за рубежом.