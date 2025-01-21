В Украине подорожали два популярных продукта: с ними обожают пить кофе

В период декабря 2024-января 2025 года стоимость молока и сливок выросла

Цена молока в определенный период снижалась. Однако, вероятно, это почти никак не повлияло на продукты из него – сливки и молоко. В течение месяца некоторые из них подорожали на 5 гривен.

А вот минимальное удорожание произошло на сливки, ведь разница составила меньше гривны. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Цены на молоко и сливки в Украине.

Сейчас средняя стоимость молока Простонаше 1% (900 мл) составляет 48,89 гривны. Месяцем ранее она была меньше на 1,7 гривны, то есть 47,19 гривны.

В то же время молоко Яготинское 2,6% (900 мл) стоит 54,35 гривны. В декабре цена зафиксировалась около 49,31 гривны, то есть была меньше на 5,04 гривны.

Относительно сливок Простонаше 10% (200 мл), то их средний ценник в январе составляет 31,97 гривны. За месяц они подорожали на 0,86 гривны, ведь в декабре 2024 года стоимость была на уровне 31,11 гривны.

Напомним, ранее Телеграф писал, что цены на кофе в Украине будут расти, ведь некоторые сорта этого напитка подорожали на 90%.