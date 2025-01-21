Сколько стоит месяц стажа для пенсии: сумма не достигает и прожиточного минимума

Чтобы получить дополнительный год в стаж, лицу нужно отдать более 20 тыс. грн

Украинцу нужно иметь норму страхового стажа, чтобы выйти на отдых. Если его не хватает, например года, то лицо может его "купить".

Чтобы в страховой стаж был отнесен один месяц работы, лицу нужно заплатить минимальный страховой взнос. В 2024 году он составлял 1760 гривен, то есть 22% от минимальной зарплаты, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

Однако, согласно данным Минфина, с 2025 года сумма минимальной зарплаты не изменится – 8 тысяч гривен.

Следовательно, если человеку нужно "докупить" не месяц, а год страхового стажа, то в текущем году украинцу необходимо внести 21 480 гривен.

Кто может докупить страховой стаж:

граждане Украины, достигшие 16 лет;

лица, проживающие за границей и планирующие получать пенсию в Украине;

люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

лица с низким уровнем официального дохода, желающие увеличить свою будущую пенсию.

Кроме того, такая же сумма будет при оплате добровольного взноса, чтобы в страховой стаж был внесен еще полноценный месяц работы. Таким способом лицо может самостоятельно увеличить себе будущую пенсию или выплату пенсионерам, которые уже на отдыхе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет сумма пенсии, если выйти в 65 лет с минимальным стажем.