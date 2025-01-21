Мемкоин $TRUMP имеет большие коррупционные риски: банкир объяснил, почему эта валюта— всего лишь сувенир

Почти все токены — в руках нынешнего президента США.

Криптовалюта $TRUMP, выпущенная Дональдом Трампом за два дня до инаугурации, может иметь серьезные коррупционные риски. Об этом утверждают эксперты.

В частности, инвестиционный банкир Сергей Фурса предостерег, что новый мемкоин может стать средством взяточничества. По его словам, это связано с тем, что 80% всех токенов сосредоточено в двух компаниях, принадлежащих Трампу. Поэтому все средства от операций с криптовалютой поступают непосредственно бывшему президенту. Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев24".

"Мемкоин Трампа — это просто хайп/сувенир, который может стать инструментом взяточничества", — считает он.

Стоит отметить, что за первые 24 часа после запуска рыночная стоимость $TRUMP достигла 68 миллиардов долларов, что позволило токену войти в топ-20 крупнейших криптовалют мира.

А сейчас криптовалюта Трампа стоит столько:

Трамп анонсировал выпуск собственной криптовалюты в социальной сети "X", назвав это празднованием своей победы на президентских выборах США. Согласно официальной документации, $TRUMP — первый и единственный мемкоин от Дональда Трампа, созданный на блокчейне Solana.

На старте проекта было выпущено 200 миллионов токенов. Разработчики планируют увеличить это количество до 1 миллиарда в течение следующих трех лет.

Также ранее "Телеграф" писал, что Трамп заморозил внешнюю помощь от США. Что это значит для Украины?