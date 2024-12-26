"Тысяча Зеленского" доступна, но не всем: почему украинцы не получают деньги

Надо сделать всего 4 шага

С 1 декабря 2024 г. в Украине начала действовать новая программа государственной зимней поддержки, в рамках которой каждый гражданин может получить 1 000 гривен. Впрочем, есть украинцы, которые жалуются, что после подачи заявки деньги так и не поступили.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на 24 канал. Следует отметить, что на обработку заявки, поданной через действие, выделяется 10 дней.

Впрочем, если деньги не поступили, следует снова проверить правильность введенных данных. Для этого можно воспользоваться следующим алгоритмом действий:

Проверьте правильность данных: убедитесь, что все сведения в заявке указаны правильно. Особенно важно проверить данные в программе Действия.

Обратитесь в службу поддержки Действие: специалисты помогут выяснить причину задержки выплаты.

Обновите приложение Действие: использование устаревшей версии приложения может вызвать сбои, что приводит к задержкам.

Проверьте привязку банковской карты: убедитесь, что карта Национального кэшбека правильно подключена к программе.

Напомним, что средства можно будет использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, билетов "Укрзализныци", донаты на ВСУ и другие услуги. Программа будет действовать до конца февраля 2025 года, а потратить помощь можно будет до конца следующего года.

Снять наличные с карты нельзя. Оплата возможна как онлайн, так и офлайн, но только в пределах определенных категорий. Банки будут отслеживать тип расходов по МСС-кодам.

Ранее "Телеграф" писал, где взяли деньги на "Вовину тысячу" и почему не потратили на ВСУ.