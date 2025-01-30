Сколько нужно иметь стажа, чтобы пенсия в 2025 году была не ниже 10 тыс грн
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Такая пенсия может быть оформлена для тех, кто имеет более 25 тыс грн зарплаты
Чтобы пенсионные выплаты были не меньше минималки, украинцу необходимо иметь норму стажа и определенную сумму заработной платы. В большинстве случаев именно она влияет на размер пенсии.
Сколько нужно зарабатывать ежемесячно, чтобы при оформлении пенсии в 2025 году не расстроиться от размера выплаты. Для этого "Телеграф" использовал пенсионный калькулятор.
Чтобы получать выплату, которая не будет меньше 10 тысяч гривен, мужчине в 2025 году нужно выйти на пенсию в 60 лет с 35 годами страхового стажа с ежемесячной заработной платой в 26081 гривны.
Если на пенсию не менее 10 тысяч гривен рассчитывает женщина, то она тоже может выйти на пенсию в 60 лет с 35 годами стажа, однако ее ежемесячная зарплата должна быть 25850 гривен.
Стоит отметить, что суммы были вычислены на общих условиях, без отметок в поле льготных категорий населения (ветеран войны, дети войны, особые заслуги перед Родиной и т.д.).
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что выплаты некоторых пенсионеров могут вырасти аж в шесть раз.