Сколько нужно иметь стажа, чтобы пенсия в 2025 году была не ниже 10 тыс грн

Такая пенсия может быть оформлена для тех, кто имеет более 25 тыс грн зарплаты

Чтобы пенсионные выплаты были не меньше минималки, украинцу необходимо иметь норму стажа и определенную сумму заработной платы. В большинстве случаев именно она влияет на размер пенсии.

Сколько нужно зарабатывать ежемесячно, чтобы при оформлении пенсии в 2025 году не расстроиться от размера выплаты. Для этого "Телеграф" использовал пенсионный калькулятор.

Чтобы получать выплату, которая не будет меньше 10 тысяч гривен, мужчине в 2025 году нужно выйти на пенсию в 60 лет с 35 годами страхового стажа с ежемесячной заработной платой в 26081 гривны.

Если на пенсию не менее 10 тысяч гривен рассчитывает женщина, то она тоже может выйти на пенсию в 60 лет с 35 годами стажа, однако ее ежемесячная зарплата должна быть 25850 гривен.

Стоит отметить, что суммы были вычислены на общих условиях, без отметок в поле льготных категорий населения (ветеран войны, дети войны, особые заслуги перед Родиной и т.д.).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что выплаты некоторых пенсионеров могут вырасти аж в шесть раз.