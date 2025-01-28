Миллиард долларов из-за неуплаты копеечных взносов: суд Лондона расшифровал тайную схему Боголюбова

На первый взгляд, ситуация выглядит как жадность

Бывший владелец ПриватБанка и партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов не заплатил мелкие регистрационные взносы за компании на Британских Виргинских островах (БВО). В результате компании с активами на сумму около 1 миллиарда долларов были исключены из реестров.

На первый взгляд, ситуация выглядит как жадность или небрежность со стороны Боголюбова. Но на самом деле речь идет о том, что у беглеца-Боголюбова с его партнером-арестантом существует хитрая стратегия. Ведь исключение упомянутых компаний из реестров пока не позволяет ПриватБанку взыскать эти активы в качестве долга. Зато открывает перспективы для Боголюбова-Коломойского через некоторое время вернуть контроль над ними.

Высокий суд Лондона обязал Боголюбова возобновить деятельность этих компаний и официально об этом отчитаться.

Что известно о решении суда

Высокий суд Лондона обязал бывшего владельца ПриватБанка возобновить деятельность 21 ликвидированной компании и отчитаться об этом. Как пишет в своем материале NV, дело касается деятельности компаний с активами более 1 млрд долларов, на которые ранее был наложен всемирный арест по решению суда.

"Эти юрлица, говорится в решении суда, владели активами на сумму около $1 млрд. Но теперь их исключили из реестров и это блокирует доступ к их собственности. Сами активы теперь должны принадлежать правительству Британских Виргинских Островов, хотя они заблокированы по инициативе ПриватБанка ", — пишет NV.

Причиной потери средств стала неуплата Боголюбовым незначительных регистрационных взносов за эти компании (речь обычно идет о вкладе в размере всего в несколько сотен долларов в год, — ред. ), которыми олигарх владел вместе со своим давним партнером Игорем Коломойским.

Из материалов судебного дела известно, что Боголюбов не предупреждал ПриватБанка о проблемах с оплатой. Представители Боголюбова пытались объяснить ситуацию, казалось бы, отсутствием контроля над агентами и невозможностью предотвратить ликвидацию. Так, партнером Боголюбова в упомянутых бизнесах на паритетных началах выступает Игорь Коломойский, ныне находящийся в киевском СИЗО и не платящий взносы.

Однако суд не принял во внимание эти доводы. По словам судьи, бизнесмен имел возможность избежать ликвидации компаний, а затем потребовать от своего партнера компенсацию расходов.

Адвокат банка Роберт Андерсон из Blackstone Chambers отметил, что утверждение Боголюбова о неосведомленности о возможном мошенничестве не может быть правдой. По его словам, оба бизнесмена работали вместе в течение десятилетий. Поэтому суд считает, что Боголюбов имел возможность избежать исключения компаний из реестров.

"Есть определенные доказательства, что в предыдущих случаях господин Боголюбов соглашался уплачивать 100% регистрационных сборов для компаний, в которых он имеет только 50% акций ", — пишет NV.

При рассмотрении дела в Лондоне показания предоставляли представители ПриватБанка, действующие и бывшие члены правления НБУ, эксперты по украинскому и кипрскому праву, специалисты по оценке активов и судебной бухгалтерии.

Следовательно, суд признал, что меры по возобновлению деятельности компаний необходимы для защиты активов, на которые распространяется судебный приказ о замораживании, изданный еще в 2017 году.

Зачем Боголюбову исключение компаний из реестров БВО

Для понимания, зачем Боголюбову-Коломойскому требовалась ликвидация упомянутых 21 компании, нужно учитывать достаточно хитрую и умышленно запутанную организацию их бизнеса. Дело в том, что именно к упомянутым компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, вели ниточки собственности целого ряда, так сказать, "публичных" предприятий. Цепочка собственности обычно выглядит следующим образом: "украинская фирма" — "кипрский оффшор" — "акционер в БВО или Белизе".

И здесь следует напомнить, что еще в декабре 2017 года Высокий суд Лондона издал по иску ПриватБанка приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев банка Коломойского и Боголюбова и связанных компаний на сумму 2,6 миллиарда долларов. С учетом ежедневных процентов в размере 500 тысяч долларов общая сумма достигает 4,2 миллиарда.

ПриватБанка считает, что эти средства должны принадлежать ему (всего сумма претензий госбанка к бывшим собственникам составляет около 10 млрд долларов — ред.), и судится за контроль над компаниями, где они аккумулированы. В свою очередь Боголюбов-Коломойский активно этому противостоят, разными способами пытаясь сохранить собственный контроль.

На сегодняшний день продолжается ряд судов в различных юрисдикциях, как, например, суд в Украине по собственности на портом "Бориваж", который, похоже, Коломойский-Боголюбов пытаются вывести на своего бывшего партнера Сергея Тигипко путем покупки последним кредитной задолженности компании. А одновременно пытаются переписать "Бориваж" на подконтрольную им фирму из-за незначительных ипотечных долгов.

А вот другое направление – это намеренная "заморозка" активов, которую мы и наблюдаем в случае исключения из реестров 21 фирмы, зарегистрированной в БВО.

Из материалов суда известно, что 35 из 36 компаний, связанных с Боголюбовым, (в том числе и 21 фирма на Британских Виргинских островах, которых касается уже упомянутое судебное решение), были исключены из реестров. Это, по сути, означает, что на активы этих компаний невозможно наложить какое-либо взыскание. А значит, ПриватБанк, который рассчитывал за счет этих компаний взыскать с Боголюбова и Коломойского средства, потерял такую возможность

Можно спросить, а зачем Боголюбову, ведь в таком случае и он теряет доступ к этим активам? Вот здесь и скрывается секрет. Дело в том, что благодаря интересным особенностям законодательства Британских Виргинских островов владельцы компаний имеют полное право возобновить их деятельность даже после исключения из реестров. Проще говоря, Боголюбов, по желанию, через 10 лет может спокойно восстановить контроль над этими фирмами.

Следовательно, демонстративная неуплата регистрационных взносов со стороны Боголюбова является ничем иным, как попыткой скрыть 1 млрд долларов и заблокировать ПриватБанку взыскать задолженность.

Впрочем, судя по решению Высокого суда Лондона, упомянутая схема для него оказалась достаточно прозрачной. А его решение обязать Боголюбова возобновить контроль над компаниями и предоставить об этом отчет — дает основания говорить, что Боголюбову с Коломойским не удастся скрыть деньги в британском оффшоре. Если бы еще и Украинская Фемида была столь же последовательна и рассудительна в своих решениях…

Напомним, после выявления фактов многочисленных злоупотреблений в ПриватБанке он был в 2016 году национализирован. После этого уже государственным банком были инициированы судебные иски по возвращению активов, выведенных бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовом. ПриватБанк решил вывести судебное разбирательство из Украины в зарубежную юрисдикцию и обратился с иском против бывших собственников в Высокий суд Англии (любопытно, что одним из формальных оснований стал британский паспорт Боголюбова).

9 декабря 2017 года "ПриватБанк" сообщил, что Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского, Боголюбова, и шести их компаний. "Путем этого судебного процесса "ПриватБанк" планирует вернуть средства, сумма которых вместе с процентами составляет более 2,5 млрд. долл. США", — говорилось, в частности, в сообщении.

Известно также, что суд ограничил Боголюбову и Коломойскому расходы, установив недельный "потолок" в размере 20 тысяч фунтов. Больше – только по согласованию с "ПриватБанком".

В настоящее время Игорь Коломойский находится в киевском СИЗО по подозрению в легализации имущества, полученного мошенническим путем, и по делу о подстрекательстве к покушению на убийство. Суд продлил его арест до 9 февраля.

Его партнер Боголюбов скрылся из Украины в июле 2024 года по чужим документам. Его жена после этого была лишена возможности занять важный дипломатический пост в Австрии, а самому Боголюбову ДБР объявило подозрение в незаконном пересечении границы.