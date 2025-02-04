Кто из пенсионеров может получить надбавку за сверхурочный стаж

Сумма этой выплаты зависит от минимального размера пенсии по возрасту

В Украине лица, имеющие повышенную норму страхового стажа, рассчитывают на прибавку к пенсии. Выплата граждан может вырасти на 1% за каждый отработанный год.

Норма страхового стажа в 2025 году считается 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Надбавка будет осуществляться тем, кто получает пенсии по возрасту, в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Если будет 36 или 31 год соответственно, то выплата пенсии украинцев вырастет на 1% отминимального размера пенсии по возрасту, которую устанавливают исходя из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Такая надбавка предусмотрена и для тех, кому назначили пенсию до 01.10.2011 года, то есть, если они имеют более 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин).

Кроме того, если пенсия лица превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, тогда доплата будет рассчитываться, исходя из этой суммы. Если пенсия меньше этого размера, то и доплата будет меньше.

Стоит заметить, что надбавка к выплате не может быть выше минимального размера пенсии по возрасту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия в 2025 году, если начать работать в 35 лет и получать минимальную зарплату.