Не достигнет и 5 тыс грн? Какая будет пенсия у 63-летней женщины, если ее зарплата 20 тыс грн

Украинка с 22 годами стажа может рассчитывать на пенсию, которая будет меньше 5 тысяч гривен

Пенсия украинцев высчитывается в зависимости от заработной платы, возраста выхода на отдых и от страхового стажа. Если страхового стажа будет мало, то и пенсия будет не большой, даже если лицо получало среднюю зарплату по Украине.

Чтобы подсчитать сумму пенсии для украинки, которая будет в 2025 году выходить с 22 годами стажа, "Телеграф" использовал пенсионный калькулятор. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2025 году размер средней зарплаты составляет 20 592 гривны.

Если 63-летняя женщина решила оформить пенсию в 2025 году с 22 годами стажа на общих условиях, а ее заработная плата составляет 20 тысяч гривен, то сумма пенсии в феврале будет 4820 гривен.

Стоит напомнить, что в 2025 году для оформления пенсии по возрасту в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа, в 63 года страховой стаж должен быть от 22 до 32 лет, а в свою очередь в 65 лет — от 15 до 22 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине в марте запланирована индексация. Выплаты некоторых пенсионеров могут вырасти до 1500 гривен.