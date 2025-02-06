Ежедневно по 12, 24 или 60 долларов. Сколько лет нужно откладывать, чтобы купить студийку в Киеве

Маленькую квартиру в столице можно купить и за год сбережений, но ежедневно нужно откладывать по более 5 тысяч гривен

Чтобы "держать" ключи от мечты, будь то машины или квартиры, человек должен откладывать деньги. В зависимости от цены товара и собственных доходов, кто-то может собирать 1 год, а кому-то понадобится и 10 лет.

Какую сумму гривен или долларов нужно каждый день "прятать", чтобы через 1, 2, 5 или 10 лет стать владельцем студийки в Киеве, рассказал "Телеграф". Объявление о квартирах было взято из OLX.

Сколько нужно откладывать и по какой сумме, чтобы приобрести студийку в Киеве

Квартира студия обычно имеет общую площадь от 20 до 40 квадратных метров. Мы выбирали те варианты, в которых есть все необходимые коммуникации (газ или электричество, водопровод и центральная канализация), а также чтобы поблизости был детсад, школа, магазин и аптека.

Чтобы отложить в среднем 1 850 000 гривен, то в течение одного года украинцу ежедневно необходимо прятать "под матрас" около 121,63 доллара, что равно примерно 5068,44 гривны, согласно курсу по состоянию на февраль 2025 года.

Такую сумму можно собрать и за два года, то есть 730 дней, но если ежедневно откладывать по около 60,81 доллара, что равняется 2534,01 гривны.

Между тем, чтобы иметь 1 850 000 гривен на руках за 5 лет, человек должен каждый день "забывать" об около 24,33 доллара. То есть где-то 1013,85 гривны.

А если предыдущая сумма не устраивает, то накапливать можно и по около 12,16 доллара ежедневно, что равняется 506,72 гривны, но откладывать нужно 10 лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько можно собрать долларов, если ежедневно откладывать по 5.