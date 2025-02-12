В семье 5 детей, а работает только муж. Можно ли рассчитывать на высокую соцпомощь

При определенных условиях сумма помощи может составить почти 8 тыс грн

Для малообеспеченных семей в Украине предусмотрено предоставление денежной помощи на проживание. Чтобы ее получить, домохозяйству необходимо соблюдать определенные условия.

Сумма выплаты зависит от доходов членов семьи, количества детей, а также трудоспособных и нетрудоспособных лиц. Каким будет начисление для семьи из семи человек, где работает только мужчина, разбирался "Телеграф", воспользовавшись специальным калькулятором на сайте "Пятачок".

Если в семье есть один трудоспособный родитель, пятеро детей в возрасте до 6 лет, количество нетрудоспособных лиц составляет 1, а общий доход всех членов семьи за полгода — 90 000 гривен, то государство выплатит 7759,55 гривны помощи. Общий доход семьи был вычислен только на основе ежемесячной заработной платы отца в 15 000 гривен.

Однако стоит отметить, что сумма приблизительна. Она не всегда будет такой же, которую начислят органы социальной защиты населения. Это связано с тем, что лицо, решившее самостоятельно высчитать размер помощи, могло допустить ошибку при вычислении совокупного дохода семьи.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой будет выплата, если малообеспеченная семья состоит из 5 человек, в ней работает только отец, а его зарплата – минимальная.