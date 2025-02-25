Скільки коштуватиме відбудова України? Світовий банк назвав нові цифри

Без житла залишилися 2,5 мільйона українських родин

Світовий банк назвав нові дані щодо вартості відбудови України після російської агресії. Згідно з оновленим звітом RDNA4, загальна сума коштів на відновлення складає 524 мільярди доларів, що на 38 мільярдів більше порівняно з попередньою оцінкою.

Прямі збитки від війни оцінюються у 176 мільярдів доларів, тоді як раніше йшлося про 152 мільярди. Про це повідомила очільниця партії "Слуга народу" Олени Шуляк, передає РБК-Україна.

За її словами, житловий сектор став одним із найбільш постраждалих — на його відбудову потрібно 84 мільярди доларів. Без житла залишилися 2,5 мільйона українських родин, а 13% усього житлового фонду країни зруйновано або пошкоджено.

Значно постраждали також транспорт, енергетика та торгівля. Пошкодження енергетичної інфраструктури зросли на 70% порівняно з попереднім звітом. Найбільше збитків — 72% — припадає на прифронтові області: Донецьку, Харківську, Луганську, Запорізьку, Херсонську та Київщину, каже нардеп.

Відновлення транспортної інфраструктури коштуватиме 78 мільярдів доларів, енергетики — 68 мільярдів, торгівлі та промисловості — 64 мільярди, а сільського господарства — 55 мільярдів.

Також повідомляється, що за програмою "єВідновлення" українцям уже виплачено 18,5 мільярда гривень компенсацій за пошкоджене або знищене житло. Понад 83 тисячі родин отримали кошти на ремонт, а більш ніж 5,5 тисячі сімей придбали нові домівки завдяки житловим сертифікатам. Також розпочато виплати компенсацій для внутрішньо переміщених осіб — перші 138 родин ВПО вже придбали нове житло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Світовий банк надав Україні перші кошти за рахунок заморожених активів РФ. Уже відомо, яка сума передана.