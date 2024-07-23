"Деньги на "єВідновлення" есть пока только зарубежные, нужно искать собственные", ― Елена Шуляк

Из-за проблем с компенсациями некоторые украинцы возвращаются на оккупированные территории

В Фонд ликвидации последствий от вооруженной агрессии было направлено 60 миллиардов гривен, а использовано на компенсации за разрушенное или поврежденное жилье только 12 млрд. На программу "єВідновлення" тратятся средства, полученные от стран-партнеров.

Однако на компенсации украинцам следует искать собственные деньги, говорит председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" под названием "Лишь каждая седьмая заявка в "Дие" превратилась в реальное заявление о восстановлении, ― Елена Шуляк".

Сколько денег потратили на компенсации украинцам

"В 2023 году мы специально под эту програму создали Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. В этот фонд было направлено более 60 млрд грн. Но по состоянию на сегодняшний день из этого фонда только 12 миллиардов было потрачено на компенсации за разрушенное или поврежденное жилье. Все остальные деньги были потрачены на другие объекты, связанные с ремонтом инфраструктуры и тому подобное", ― рассказала Шуляк.

На компенсации украинцам деньги взяли от иностранных партнеров. Деньги тоже можно было бы взять из Резервного фонда, но в правительстве приняли другое решение.

"Поэтому мне кажется, если в Фонде ликвидации последствий уже нет денег, то можно использовать Резервный фонд, как он используется для других нужд. Но не медлить. Сегодня мы видим, что правительство направило на эти нужды средства, поступившие от наших партнеров, но не из Резервного фонда или из других собственных источников", ― говорит депутат.

После увольнения вице-премьер-министра Александра Кубракова финансирование программы "єВідновлення" начали тормозить. За три месяца она получила всего два транша: 2,4 млрд грн выделил Всемирный банк на поврежденное жилье, а Банк развития Совета Европы направил 4,4 млрд грн на разрушенное жилье.

Эти же организации будут финансировать программу "єВідновлення" и в дальнейшем. Уже известно о нескольких траншах до конца года.

"Сейчас с нами активно в этом направлении сотрудничает Всемирный банк и Банк развития Совета Европы. В этом году они закладывали в бюджете: Всемирный банк ― 200 млн долларов, а Банк развития Совета Европы ― предоставляли первый транш 100 млн евро и рассматривали возможность до конца этого года еще 100 млн евро. Также мне известно, что оба этих банка пересматривали бюджеты на следующий год, чтобы предоставлять не меньшие суммы на эти нужды", ― говорит нардепка.

Россияне используют проблему, чтобы вернуть украинцев на оккупированные территории

"Напомню, что прошлой осенью еще и начались очень плохие процессы с оккупационными властями на временно неподконтрольных нам территориях. Их пропагандисты объявили, что начинается выплата компенсаций людям, у которых разрушены дома в Бахмуте и Соледаре, началась некая активная информационная кампания", — рассказала Шуляк.

Оккупационные власти делают все возможное, чтобы украинцы, ранее проживавшие на уже оккупированных территориях, ехали туда и получали деньги от россиян. Соответственно на эти средства покупали дома и квартиры.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинцам, жилье которых повредила или разрушила Россия, подать заявление в международный Реестр убытков в Гааге. Это можно сделать с помощью телефона.