Всемирный банк предоставил Украине первые средства за счет замороженных активов РФ: какая сумма передана

Украина получила миллиард долларов за счет замороженных активов российского режима

Всемирный банк 18 декабря одобрил передачу Украине 2,05 млрд долларов США. Половина этих денег впервые предоставляется Украине из фонда, который пополняется за счет доходов от замороженных активов российского режима.

Об этом говорится в официальном сообщении Всемирного банка. Отмечается, что деньги предназначены для поддержки финансовой устойчивости Украины, осуществления необходимых реформ и содействия инвестициям в страну.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял программу политики развития (DPO) для Украины с целью укрепления основы экономической политики для устойчивого роста и улучшения финансовой стабильности", — говорится в сообщении.

Сумма, выделенная во Всемирном банке, разбита на две части: 1,05 млрд долларов предоставляется с использованием ресурсов МБРР при поддержке Японии и Великобритании. Еще миллиард долларов выделяется Фондом содействия ресурсам для инвестиций в укрепление финансового посредничества Украины (FORTIS Ukraine FIF), аккумулирующим поступления от замороженных активов России.

Как сообщалось ранее, 50 млрд долларов должны быть выделены как финансовая помощь. Возвращать эти средства придется, если будет получен доступ ко всем российским активам, или страна-агрессор выплатит репарации после войны.

23 октября Совет Европейского Союза окончательно одобрил выделение кредита для Украины в размере до 35 млрд евро. Деньги пойдут с налогов от сверхприбылей от замороженных активов России. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Великобритания в рамках этой же программы предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд. фунтов стерлингов (около $2,93 млрд). Эти средства пойдут на покупку необходимого военного оборудования.

24 октября президент США Джозеф Байден подтвердил предоставление Украине 20 миллиардов долларов в рамках кредита на 50 миллиардов. Кредит гарантирован замороженными активами России, будет погашаться за счет доходов от них и является напоминанием так называемому "президенту" Владимиру Путину, что он не победит.