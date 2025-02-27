Укр

Не в АТБ. Какие магазины предлагают самую дешевую сметану

Автор
Марина Бондаренко
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Удастся значительно сэкономить на сметане
Удастся значительно сэкономить на сметане. Фото Открытые источники

Местами 300 граммов сметаны можно купить за почти 51 гривну

При закупках на Масленицу украинцы могут сэкономить не только на молоке или кисломолочном сыре, но и на сметане. Сейчас одна баночка может стоить почти 54 гривны.

Но если приложить немного усилий и поискать, то ее можно купить по более низкой цене. Телеграф разобрался, какие украинские магазины предлагают самый дешевый товар.

Цены на сметану "Президент" в магазинах

Чтобы сэкономить на сметане "Президент" 15% 300 граммов, украинцу необходимо купить ее у "Varus" по самой низкой цене — 50,80 гривен.

Чуть дороже сметана есть у Auchan — 51,90 гривны за 300 граммов.

За 52,90 гривны этот товар можно купить в "АТБ".

Тем временем цена в более 53 гривен на этот продукт есть в "Сільпо" — 53,49 гривны.

А вот ценник ближе к 54 гривнам имеется в "Metro" — 53,98 гривны, а также в "Novus" — 53,99 гривны.

Итак, самое выгодное предложение сметаны "Президент" есть у "Varus" — 50,80 гривен. В то же время, средняя стоимость этого продукта — 52,84 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие магазины в Украине предлагают купить молоко по акции, сэкономив более 10 гривен.

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