Не в АТБ. Какие магазины предлагают самую дешевую сметану
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Местами 300 граммов сметаны можно купить за почти 51 гривну
При закупках на Масленицу украинцы могут сэкономить не только на молоке или кисломолочном сыре, но и на сметане. Сейчас одна баночка может стоить почти 54 гривны.
Но если приложить немного усилий и поискать, то ее можно купить по более низкой цене. Телеграф разобрался, какие украинские магазины предлагают самый дешевый товар.
Цены на сметану "Президент" в магазинах
Чтобы сэкономить на сметане "Президент" 15% 300 граммов, украинцу необходимо купить ее у "Varus" по самой низкой цене — 50,80 гривен.
Чуть дороже сметана есть у Auchan — 51,90 гривны за 300 граммов.
За 52,90 гривны этот товар можно купить в "АТБ".
Тем временем цена в более 53 гривен на этот продукт есть в "Сільпо" — 53,49 гривны.
А вот ценник ближе к 54 гривнам имеется в "Metro" — 53,98 гривны, а также в "Novus" — 53,99 гривны.
Итак, самое выгодное предложение сметаны "Президент" есть у "Varus" — 50,80 гривен. В то же время, средняя стоимость этого продукта — 52,84 гривны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие магазины в Украине предлагают купить молоко по акции, сэкономив более 10 гривен.