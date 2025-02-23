Разница более чем в 200 грн. Сколько стоит масло в Польше и Украине, сравнение цен

У формирования цен есть нюанс

На фоне постоянного роста цен на продукты в Украине у многих формируется мнение, что за границей дешевле. И некоторые продукты действительно стоят меньше, например, в Польше. Однако касается ли это подсолнечного и оливкового масла.

"Телеграф" сравнил цены на масло в польском магазине Biedronka и украинском АТБ. Заметим, что цены могут отличаться от фактических в зависимости от региона и наличия акций.

Подсолнечное масло

В Польше 1 л подсолнечного масла по специальному предложению можно приобрести за 1 злотых, то есть 10,47 грн. Тем временем в Украине масло стоит от 68 грн за 0,9 л. То есть разница в цене почти в 6 раз.

Продают в польском магазине масло и в 5 л бутылках за 39,95 злотых, что в гривнах составляет 418,15 грн. У АТБ такой фасовки нет, однако три литра можно приобрести за 228 грн. Здесь разница в цене не сильно заметна.

Оливковое масло

Два литра оливкового масла в Польше продают за 21,49 злотых, то есть за 223,94 грн. В Украине масло в стеклянных бутылках по 250 мл стоит 226,90 грн без акции и 190,90 грн по скидке. Один литр оливкового масла в пластиковой бутылке можно приобрести 338 грн без акции и 272, 56 грн по скидке.

Если подсчитать, то в Польше оливковое масло в 1 л стоит 112 грн, а в Украине 338 грн. То есть разница составляет 226 грн.

Анализируя все выше изложенные цифры, можно сделать вывод, что оливковое и подсолнечное масла действительно дешевле в Польше. Но здесь есть нюанс, ведь на формирование цены влияет налог на добавленную стоимость (НДС). В Польше он составляет 5%, а в Украине – 20%. Именно поэтому цена на большинство продуктов так сильно отличается.

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