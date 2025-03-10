Или лучше в гривне? Сколько вам принесут дохода 200 долларов на депозите за год

Украинские банки предлагают более выгодные предложения на гривневом депозите

На депозитный счет в Украине можно положить любую валюту и даже небольшую сумму. Однако доход с нее будет соответственно маленьким.

А какую сумму пассивного дохода можно получить за год, если на депозит положить 200 долларов или 8240 гривен, разбирался "Телеграф". Также мы узнали, в какой валюте выгоднее всего это делать.

Поэтому, если 10 марта 2025 года положить на депозитный счет в украинском банке 200 долларов, то через год гражданин получит, например, от "Європромбанку" доход в 5 долларов, а от "Асвіо Банку" — 4 доллара.

В то же время, согласно актуальному курсу покупки доллара в 41,23 гривны у "Минфин", 200 долларов сейчас можно обменять на 8246 гривен.

Если положить эту сумму на депозит 10 марта текущего года, то доход украинца в 2026 году вырастет на 944 гривен, как предлагает "O.Bank", или на 984 гривен, как предоставляет "Асвіо Банк".

Итак, выгоднее всего класть на депозит именно гривну, ведь в таком случае доход за 1 год вырастет почти на 1000 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сейчас происходит с курсом доллара в Украине и может ли он снова опуститься до 8.