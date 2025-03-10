Одинокая мать сможет получить соцпомощь, даже если в семье есть студент

Матери могут назначить более 3 тысяч гривен

Матери, которые сами воспитывают детей, имеют право на денежную выплату от Украины. Сумма рассчитывается в зависимости от количества нетрудоспособных лиц в семье и дохода женщины.

Сумма также может меняться под влиянием прожиточного минимума, который устанавливается на детей до 6, от 6 до 18 и от 18 до 23 лет. Однако какой точно будет сумма для одинокой украинки, которая самостоятельно воспитывает одного студента, расскажет "Телеграф". Чтобы вычислить сумму, мы использовали калькулятор на сайте "Пяточок".

Поэтому, женщина, которая самостоятельно воспитывает ребенка от 18 до 23 лет, то есть студента, и имеет совокупный доход, который за полгода составляет 0 гривен, в 2025 году сможет оформить соцвыплату на 3028 гривен. То есть прожиточный минимум на детей от 18 до 23 лет в текущем году.

Стоит объяснить, что такая выплата назначается матери до достижения ребенка 18 лет. Однако если он будет учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме, институте, тогда помощь будет выплачиваться до окончания детьми учебного заведения, но не дольше чем до 23 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько получит соцвыплаты одинокая мать, воспитывающая одного ребенка до 6, 18 или 23 лет, имея мизерную зарплату.