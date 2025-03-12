Может ли получить одинокая мать соцвыплату, если воспитывает одного ребенка и имеет минималку

Сумма социальной выплаты напрямую зависит от дохода мамы и количества детей в семье

Одинокие матери в Украине рассчитывают на социальную выплату от государства. Если они воспитывают одного ребенка и имеют зарплату в 5 тысяч гривен, то получат помощь. Однако смогут ли они оформить ее, если их зарплата 8 тысяч гривен.

Это решил выяснить "Телеграф". Чтобы вычислить точную сумму выплаты, которую будет получать мать с ежемесячным доходом в минималку, самостоятельно воспитывающая ребенка до 6, 18 и 23 лет, мы использовали специальный калькулятор.

Итак, семья, где есть одинокая мать и ребенок до 6 лет, то есть дошкольного возраста, и совокупный доход украинки за полгода составляет 48 000 гривен, может получить выплату в 0 гривен.

Если есть ребенок в возрасте от 6 до 18 лет, то сумма выплаты также не изменится — 0 гривен.

Социальная выплата в 0 гривен также будет и у одиноких мам, воспитывающих студентов от 18 до 23 лет.

То есть, если совокупный доход одинокой мамы, воспитывающей одного ребенка, за 6 месяцев составляет 48 тысяч гривен, то она не получит выплаты от государства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько может увеличиться сумма выплаты помощи для одинокой мамы, воспитывающей сразу двух школьников.