Может ли получить одинокая мать соцвыплату, если воспитывает одного ребенка и имеет минималку
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Сумма социальной выплаты напрямую зависит от дохода мамы и количества детей в семье
Одинокие матери в Украине рассчитывают на социальную выплату от государства. Если они воспитывают одного ребенка и имеют зарплату в 5 тысяч гривен, то получат помощь. Однако смогут ли они оформить ее, если их зарплата 8 тысяч гривен.
Это решил выяснить "Телеграф". Чтобы вычислить точную сумму выплаты, которую будет получать мать с ежемесячным доходом в минималку, самостоятельно воспитывающая ребенка до 6, 18 и 23 лет, мы использовали специальный калькулятор.
Итак, семья, где есть одинокая мать и ребенок до 6 лет, то есть дошкольного возраста, и совокупный доход украинки за полгода составляет 48 000 гривен, может получить выплату в 0 гривен.
Если есть ребенок в возрасте от 6 до 18 лет, то сумма выплаты также не изменится — 0 гривен.
Социальная выплата в 0 гривен также будет и у одиноких мам, воспитывающих студентов от 18 до 23 лет.
То есть, если совокупный доход одинокой мамы, воспитывающей одного ребенка, за 6 месяцев составляет 48 тысяч гривен, то она не получит выплаты от государства.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько может увеличиться сумма выплаты помощи для одинокой мамы, воспитывающей сразу двух школьников.