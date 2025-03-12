Всего четыре действия и пенсия будет расти: что нужно делать украинцам
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Чтобы иметь увеличенные пенсии, украинцы должны официально работать, платить взносы, профессионально развиваться и увеличивать свой страховой стаж
Будущая пенсия некоторых украинцев может быть низкой и они могут увеличить ее не только заработной платой. Министерство социальной политики Украины дало советы, которые помогут вырасти выплатам — официально работать, увеличивать стаж и т.д.
В Минсоцполитики объяснили и напомнили, что размер пенсии зависит от объема единого взноса, уплачиваемого из заработной платы. Соответственно, чем он выше и продолжительнее, тем больше будет пенсионное начисление.
Как можно увеличить свою будущую пенсию
- Официально работать. В таком случае лицо платит взносы, получает стаж и зарабатывает на выплату;
- Профессионально развиваться. Повышение квалификации или переквалификация могут повысить заработок и размер пенсии;
- Увеличивать страховой стаж. Даже дополнительные пять лет стажа могут увеличить пенсионные выплаты до 30%;
- Делать добровольные страховые взносы — граждане могут самостоятельно определять их размер.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из украинцев не повысят пенсии в марте 2025 года в результате индексации.