Спасет ли мужчину высокий стаж при начислении пенсии, если зарплата минимальная

Чтобы высчитать сумму, необходимо внести данные в калькулятор

Страховой стаж в Украине играет одну из важных ролей при расчете пенсии, как и зарплата и возраст выхода на отдых. Однако высокий страховой стаж не дает гарантии на то, что выплата будет соответствующей.

"Телеграф" узнал, какой точно будет пенсия у мужчины, имеющего значительное количество лет страхового стажа. Для этого мы использовали специальный пенсионный калькулятор.

Представим, что 60-летний мужчина получает 8 тысяч гривен заработной платы, то есть минимальную по Украине. Кроме того, он имеет 40 лет страхового стажа и не принадлежит ни к одной льготной категории населения (ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.). В таком случае государство назначит ему в марте 2025 года на общих условиях 3594 гривен пенсии.

Следует напомнить, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, украинцу нужно иметь:

в 60 лет не менее 32 лет стажа;

в 63 года не менее 22 лет;

в 60 лет не менее 65 лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, каким требованиям нужно отвечать, чтобы в 2025 году было 11 тысяч гривен пенсии.