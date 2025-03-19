Местами стоимость заоблачная. Где можно купить яйца без акции и сэкономить более 40 грн

Некоторые магазины ставят ценник в почти 100 гривен

Цены на яйца в Украине начали расти и в период февраля-марта местами значительно изменились. Сейчас некоторые торговые сети продают 10 штук по цене в почти 100 гривен.

Насколько подорожали 10 штук яиц за месяц и какие украинские магазины продают самый дешевый товар, разбирался "Телеграф". Согласно данным "Минфин", сейчас средняя стоимость десяти яиц "Квочка" составляет 72,10 гривны, а "Ясенсвіт" — 73,15 гривны.

Если проанализировать цены в 4 выбранных магазинах на 10 штук яиц, то дешевле всего их можно купить в трех точках — "ЕкоМаркет", "АТБ" и "Фора". Но говорится о яйцах от "Свіжачок", "Своя лінія" и "Зірковий вибір" — за 67,50 гривны.

В то же время можно купить и на розницу — в "ЕкоМаркет" 1 штуку предлагают приобрести за 5,48 гривны, а в "Фора" — 5,49 гривны.

Тем временем самое дешевое предложение 10 яиц среди популярных марок в "Сільпо" является "Полная чаша" за 70,88 гривны. До 75 гривен также можно купить "Це — яйцо" и "Квочка".

Следовательно, чтобы сэкономить на яйцах, лучше покупать их на розницу по 5,48 гривны у "ЕкоМаркет", чем, например, десяток по 97,99 гривны у "Сільпо". Можно сэкономить до 43,19 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть самые дешевые сигареты и где их купить.