Уже есть в магазинах. Заоблачные ли сейчас цены на редиску и где выгоднее купить килограмм

Некоторые магазины предлагают редиску в конце марта по 117 гривен за кило

Редиску уже продают на украинском рынке. Местами ее можно купить и за 130 гривен, но если поискать, то есть более выгодные предложения.

"Телеграф" решил узнать, какие торговые сети сейчас продают редиску и где ее можно купить по наиболее выгодной цене. За самый дорогой овощ нужно отдать почти 130 гривен.

Итак, самая низкая стоимость на этот овощ есть в "АТБ", где цена за 1 килограмм составляет 117,2 гривны.

Чуть дороже редиска есть в "Фора" — за 119,8 гривны килограмм.

В то же время, за 125,90 гривны 1 килограмм этот овощ можно приобрести в "Varus".

А у "Freshmart" и "Сільпо" стоимость на редиску достигает 128,0 и 129,0 гривны соответственно.

Итак, выгоднее всего покупать килограмм редиски в "АТБ", ведь там ее цена не переваливает 117,2 гривны.

Напомним, что в настоящее время цены на десяток яиц достигают почти 80 гривен. "Телеграф" узнал, где можно купить самые дешевые яйца и сколько они еще будут дорожать.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Украине продают один из овощей борщевого набора из теплых стран по космическим ценам.