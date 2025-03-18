Более 200 грн за пачку. Какие марки сигарет в украинских магазинах самые дорогие

Сигареты извлекают из кошельков украинцев значительные суммы

В Украине цены на сигареты продолжают расти. Местами они стоят 135 гривен и это не предел.

"Телеграф" решил разобраться, какие есть самые дорогие сигареты в Украине и какие торговые сети их продают. Цены были проанализированы в четырех магазинах.

Самые высокие цены на сигареты есть на "Rozetka", где, например, блок сигарет Cigaronne Royal Slims и Phantom стоит 3 496 гривен, соответственно одна пачка — почти 350 гривен.

Более дешёвыми есть сигареты от Sobranie, а за менее 200 гривен можно купить Chapman, некоторые виды Sobranie и Dunhill Master Blend.

"Сильпо" предлагает купить самые дорогие сигареты за 230 гривен, а именно Marlboro Gold, но заметьте, что в пачке 40 штук. Такая же цена стоит и на Marlboro Red.

Немного дешевле есть сигареты Sobranie (Black и Коктель) с фильтром 40 штук — за 215 гривен, 40 штук сигарет L&M Red Label и Blue Label — за 210 гривен, а также сигареты от Lucky Strike Blue 40 штук — 209,93-159,94 гривны.

Такие же товары и почти похожие цены есть у "Auchan":

Marlboro — 230 гривен;

Sobranie — 215 гривен;

L&M — 210 гривен;

Lucky Strike — 199,90 гривны.

У "Varus" самыми дорогими сигаретами являются Davidoff — за 220 гривен. За 209,90 грн можно приобрести Lucky Strike.

Итак, в Украине наиболее популярные сигареты, имеющие высокую стоимость, есть Marlboro, Sobranie, L&M и Lucky Strike.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно купить самые дешевые сигареты.