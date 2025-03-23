В Украине продают картофель из теплых стран по космическому прайсу (фото)
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Новый ценник на картофель ошеломил украинцев
Купить картофель для борща стало еще дороже. Супермаркеты в Украине предлагают картошку из Египта и Израиля по космической цене.
Об этом стало известно из видео, которое публикуют в сети Тик Ток. Украинцы показали ценники, а пользователи отреагировали на это.
Так, за килограмм молодого картофеля из Египта предлагают отдать 38 гривен. А вот за клубень из Израиля 92 грн.
Какая цена на обычный картофель в Украине
"Телеграф" решил поинтересоваться, сколько в украинских супермаркетах стоит обычный картофель.
- Metro 27,90 грн.
- Auchan 27,90 грн.
- Megamarket 42,20 грн.
- средняя цена: 32,67 грн.
- Картофель молодой Auchan 41,90 грн.
Как украинцы реагируют на египетский и израильский клубень
Украинцы отреагировали на это. Они написали свои комментарии под фотографиями автора.
Люди шутят, что на самом деле картофель привезен из теплиц Закарпатской области. Другие были серьезнее и пишут, что овощ импортировали из-за плохой погоды, ведь лежал снег.
Пользователи сети писали, что в Израиле песок, поэтому покупать картошку это "мощно". Также обратили внимание и на то, в каком виде картофель.
Украинцы писали, что это кошерный картофель, потому и стоит кошерных денег.
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