PlayStation 5 подорожает в Европе и не только. Как это повлияет на цену в Украине

Компания заявила о трудных временах

Компания Sony повышает цены на 25% на известную консоль PlayStation 5. Подорожание ожидается в Европе, Австралии и Новой Зеландии.

Об этом компания сообщила в своем блоге PlayStation. Отмечается, что такое решение принято с учетом "сложных экономических обстоятельств".

Первые скачки цен будут уже с понедельника, 14 апреля, в Европе PS5 Digital Edition обойдется в 499,99 евро в Европе и 429,99 фунта стерлингов в Великобритании (цены на стандартную PS5 с диском Ultra HD Blu-ray не изменились). Ранее цена составляла 449,99 евро и 389,99 фута соответственно.

В Австралии за стандартную PS5 с диском Ultra HD Blu-ray нужно будет отдать 829,95 австралийских долларов, а за PS5 Digital Edition – 749,95 австралийских долларов.

Стандартная PlayStation 5 в Новой Зеландии стоит теперь 949,95 новозеландских долларов, а PS5 Digital Edition – 859,95 новозеландских долларов. А вот стоимость PS5 Pro остается неизменной.

Сколько PlayStation 5 стоит в Украине

Стоимость PlayStation 5 зависит от комплектации и модели. К примеру, у PlayStation 5 Slim Digital Edition стоит от 21 299 грн, а вот PS5 Pro — почти 43 тысячи грн.

Отметим, что подорожание PlayStation 5 в Европе может повлиять на цену приставки в Украине, однако это будет не одномоментно. Ведь в октябре 2020 Sony официально поднимала стоимость PS5, тогда в Украине она выросла на 800 грн, а PS5 Digital Edition — на 500 грн. Но в июле 2023 компания снизила цены на PS5 в Украине на 11,9%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на сколько могут вырасти цены на продукты после апрельских заморозков в Украине.